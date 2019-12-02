Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Год Нисанов и Зарах Илиев в начале зимы подарили Москве "Гранд Юг"

Год Нисанов и Зарах Илиев в начале зимы подарили Москве "Гранд Юг"
Мебельный торговый центр "Гранд" Года Нисанова и Зараха Илиева. Фото: Пресс-служба
Известные московские бизнесмены и девелоперы открывают в столице новый торговый центр, где можно будет купить мебель

Год Нисанов и Зарах Илиев ждут гостей в новом ТЦ "Гранд Юг"

Большие торговые центры давно уже стали неотъемлемой частью мегаполисов. Почему, объяснять не нужно: сотни необходимых действий житель большого города совершает в этих местах, экономя самую ценную в мегаполисе "валюту" – время. Да и деньги, ведь в ТЦ можно быстро купить все необходимое, а часто и со скидками. И дело не только в этом. 

В торговом центре, пишет "Век", можно отдохнуть, в том числе с детьми, развлечься, вкусно поесть, а также, что немаловажно, проконсультироваться с экспертами, расширить кругозор на выставках и тематических лекциях, обменяться отраслевым опытом на конференциях. Ведь сегодня крупные торговые центры часто являются еще и удобными площадками для развития бизнеса. 

Этот важный момент всегда учитывают в своих проектах известные российские бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, владельцы группы компаний "Киевская площадь". Новый Торговый центр "Гранд Юг", который они открыли 1 декабря в Москве, будет именно таким.  

Флагман в мире мебели

 

Мебельный комплекс "Гранд" представлять москвичам не нужно. Он работает в столице уже больше 20 лет, и все это время пользуется успехом у покупателей. В начале 2000-х его открытие на Ленинградском шоссе стало настоящим событием. Просто потому, что ничего подобного ни в Москве, ни в России не было – гигантский торговый комплекс, расположившийся на площади около 140 тысяч квадратных метров, вместил в себя тысячи мебельных брендов российских и зарубежных производителей. 

А два года назад Год Нисанов и Зарах Илиев предоставили покупателям возможность приобретать не только самые модные мебельные новинки, но и экземпляры прошлых коллекций, продающиеся с большими скидками в открывшемся аутлете "Гранд". Что интересно, "Гранд" до сих пор остается одним из крупнейших мебельных центров в Европе, где можно приобрести товары для дома: не только мебель, но и ковры, ткани, картины, люстры – в ТЦ находятся самые большие салоны света в столице.  

Новинкой для своего времени стали и культурная, и научная составляющие работы мебельного центра, к нынешнему времени достигшая действительно грандиозного масштаба. Каждый год здесь проводят День дизайнера, День архитектора, День производителя, во время которых в ТЦ проходят большие конференции, множество мастер-классов и лекций. 

На них посетители центра расширяют свои познания, а профессионалы могут обменяться опытом в ходе форумов и отраслевых семинаров. Во время таких событий в "Гранде" можно послушать выступления дизайнеров мирового масштаба. А еще ежегодно тут проводится конкурс Grand Interior Awards, на котором эксперты выбирают лучшие проекты в сфере дизайна и интерьера.  

Не удивительно, что девелоперы Нисанов и Илиев, владеющие мебельным центром "Гранд" на севере столицы, решили тиражировать такой успешный проект и открыть аналогичный специализированный центр на юге. "Гранд Юг" находится у метро "Пражская", ни в чем не уступает своему "северному" брату, в этом можно легко убедиться уже с 1 декабря.  

Важные объекты умного города

 

Впрочем, такое намерение для Года Нисанова и Зараха Илиева, не удивительно. Все проекты этих бизнесменов, возглавляющих по версии журнала Forbes рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости, отличаются широкой функциональностью и во многом определяют облик современной, комфортной, высокотехнологичной Москвы. Все работают на имидж "умного города". Объекты, созданные группой компаний "Киевская площадь", основанной в 1992 году, хорошо известны москвичам и гостям столицы и пользуются у них неизменным успехом. Помимо мебельного центра "Гранд" это:

  •   Гостиница "Украина", работающая сегодня под брендом "Radisson Collection", для чего была полностью отреставрирована внутри;
  • ТРЦ "Европейский" – один из самых больших и высокотехнологичных торговых комплексов в стране;
  • Флотилия Radisson Royal, единственная в столице обеспечивающая круглогодичную навигацию по Москве-реке; 
  • Первый и единственный в России агрокластер "Фуд Сити", обеспечивающий столицу продовольственными продуктами со всех концов света; 
  • Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, который сегодня не только ежедневно принимает тысячи посетителей, но и ведет научно-познавательную работу; 
  • Автовокзалы "Щелковский" и "Южные ворота", с которых ежедневно курсируют автобусы в разные города России и многие другие объекты.  

Высокие стандарты в шаговой доступности

 

Что интересно, здание, в котором расположился новый мебельный центр "Гранд Юг", и до этого долгое время служило Москве – с 1998 года в нем находился центр по продаже электроники "Электронный рай", также принадлежавший Нисанову и Илиеву. Сегодня оно полностью отремонтировано, модернизировано и ждет гостей. Однако бренд "Электронный рай" также никуда не исчезнет. В "Гранд Юг" он сохранится как название секции по продаже электроники, бытовой и компьютерной техники, где главными арендаторами станут Samsung, МТС, "Билайн", Tele2, "Технопарк" и другие. 

Что же касается мебельных брендов, в новом торговом центре можно будет найти такие известные названия как BoConcept, MOON, MZ5 Group, PUSHE, "Аскона", "Лазурит". Также здесь представит свои товары группа брендов холдинга "8 Марта" и другие. Якорным арендатором станет один их крупнейших мебельных брендов – Hoff. На обновленной площадке для клиентов будут доступны большая автомобильная стоянка, рестораны, сервисы по доставке и сборке мебели.  

"Москва – это постоянно развивающийся мегаполис, мы улучшаемся вместе со столицей, нужно идти в ногу со временем и пробовать новые форматы торговых центров. Мы рады, что высокие стандарты "Гранда" теперь доступны и на юге Москвы", - сообщил председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов.  

Нет сомнений, что рады этому будут и покупатели, жизнь которых благодаря новому объекту инфраструктуры, подаренному Москве этой зимой станет комфортней и интересней.  

Отдел информации

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей