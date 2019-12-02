Известные московские бизнесмены и девелоперы открывают в столице новый торговый центр, где можно будет купить мебель

Год Нисанов и Зарах Илиев ждут гостей в новом ТЦ "Гранд Юг"

Большие торговые центры давно уже стали неотъемлемой частью мегаполисов. Почему, объяснять не нужно: сотни необходимых действий житель большого города совершает в этих местах, экономя самую ценную в мегаполисе "валюту" – время. Да и деньги, ведь в ТЦ можно быстро купить все необходимое, а часто и со скидками. И дело не только в этом.

В торговом центре, пишет "Век", можно отдохнуть, в том числе с детьми, развлечься, вкусно поесть, а также, что немаловажно, проконсультироваться с экспертами, расширить кругозор на выставках и тематических лекциях, обменяться отраслевым опытом на конференциях. Ведь сегодня крупные торговые центры часто являются еще и удобными площадками для развития бизнеса.

Этот важный момент всегда учитывают в своих проектах известные российские бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, владельцы группы компаний "Киевская площадь". Новый Торговый центр "Гранд Юг", который они открыли 1 декабря в Москве, будет именно таким.

Флагман в мире мебели

Мебельный комплекс "Гранд" представлять москвичам не нужно. Он работает в столице уже больше 20 лет, и все это время пользуется успехом у покупателей. В начале 2000-х его открытие на Ленинградском шоссе стало настоящим событием. Просто потому, что ничего подобного ни в Москве, ни в России не было – гигантский торговый комплекс, расположившийся на площади около 140 тысяч квадратных метров, вместил в себя тысячи мебельных брендов российских и зарубежных производителей.

А два года назад Год Нисанов и Зарах Илиев предоставили покупателям возможность приобретать не только самые модные мебельные новинки, но и экземпляры прошлых коллекций, продающиеся с большими скидками в открывшемся аутлете "Гранд". Что интересно, "Гранд" до сих пор остается одним из крупнейших мебельных центров в Европе, где можно приобрести товары для дома: не только мебель, но и ковры, ткани, картины, люстры – в ТЦ находятся самые большие салоны света в столице.

Новинкой для своего времени стали и культурная, и научная составляющие работы мебельного центра, к нынешнему времени достигшая действительно грандиозного масштаба. Каждый год здесь проводят День дизайнера, День архитектора, День производителя, во время которых в ТЦ проходят большие конференции, множество мастер-классов и лекций.

На них посетители центра расширяют свои познания, а профессионалы могут обменяться опытом в ходе форумов и отраслевых семинаров. Во время таких событий в "Гранде" можно послушать выступления дизайнеров мирового масштаба. А еще ежегодно тут проводится конкурс Grand Interior Awards, на котором эксперты выбирают лучшие проекты в сфере дизайна и интерьера.

Не удивительно, что девелоперы Нисанов и Илиев, владеющие мебельным центром "Гранд" на севере столицы, решили тиражировать такой успешный проект и открыть аналогичный специализированный центр на юге. "Гранд Юг" находится у метро "Пражская", ни в чем не уступает своему "северному" брату, в этом можно легко убедиться уже с 1 декабря.

Важные объекты умного города

Впрочем, такое намерение для Года Нисанова и Зараха Илиева, не удивительно. Все проекты этих бизнесменов, возглавляющих по версии журнала Forbes рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости, отличаются широкой функциональностью и во многом определяют облик современной, комфортной, высокотехнологичной Москвы. Все работают на имидж "умного города". Объекты, созданные группой компаний "Киевская площадь", основанной в 1992 году, хорошо известны москвичам и гостям столицы и пользуются у них неизменным успехом. Помимо мебельного центра "Гранд" это:

Гостиница "Украина", работающая сегодня под брендом "Radisson Collection", для чего была полностью отреставрирована внутри;

ТРЦ "Европейский" – один из самых больших и высокотехнологичных торговых комплексов в стране;

Флотилия Radisson Royal, единственная в столице обеспечивающая круглогодичную навигацию по Москве-реке;

Первый и единственный в России агрокластер "Фуд Сити", обеспечивающий столицу продовольственными продуктами со всех концов света;

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, который сегодня не только ежедневно принимает тысячи посетителей, но и ведет научно-познавательную работу;

Автовокзалы "Щелковский" и "Южные ворота", с которых ежедневно курсируют автобусы в разные города России и многие другие объекты.

Высокие стандарты в шаговой доступности

Что интересно, здание, в котором расположился новый мебельный центр "Гранд Юг", и до этого долгое время служило Москве – с 1998 года в нем находился центр по продаже электроники "Электронный рай", также принадлежавший Нисанову и Илиеву. Сегодня оно полностью отремонтировано, модернизировано и ждет гостей. Однако бренд "Электронный рай" также никуда не исчезнет. В "Гранд Юг" он сохранится как название секции по продаже электроники, бытовой и компьютерной техники, где главными арендаторами станут Samsung, МТС, "Билайн", Tele2, "Технопарк" и другие.

Что же касается мебельных брендов, в новом торговом центре можно будет найти такие известные названия как BoConcept, MOON, MZ5 Group, PUSHE, "Аскона", "Лазурит". Также здесь представит свои товары группа брендов холдинга "8 Марта" и другие. Якорным арендатором станет один их крупнейших мебельных брендов – Hoff. На обновленной площадке для клиентов будут доступны большая автомобильная стоянка, рестораны, сервисы по доставке и сборке мебели.

"Москва – это постоянно развивающийся мегаполис, мы улучшаемся вместе со столицей, нужно идти в ногу со временем и пробовать новые форматы торговых центров. Мы рады, что высокие стандарты "Гранда" теперь доступны и на юге Москвы", - сообщил председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов.

Нет сомнений, что рады этому будут и покупатели, жизнь которых благодаря новому объекту инфраструктуры, подаренному Москве этой зимой станет комфортней и интересней.