Недовольный взгляд зеленого нечто направлен прямо в камеру

Англичанка Стиви Холл перед походом на рождественский рынок в Бирмингеме решила проверить на панорамах Google Street View наличие поблизости свободных парковочных мест, о чем тут же пожалела.

Уличные веб-камеры, расположенные на центральной улице города, зафиксировали бродящего средь бела дня бородатого зеленого "пришельца". Как пишет таблоид The Sun, на снимках Google "инопланетянин" выходит из серебряного автомобиля Honda Civic. В руках зеленого бородача можно увидеть кошелек, а сам он недовольно смотрит прямо в камеру.

"На самом деле я не особая поклонница теорий заговора, но когда увидишь такое своими глазами, невольно начинаешь верить", – сказала 47-летняя британка.

Отмечается, что мужчину веб-камеры могли поймать в преддверии Хэллоуина, однако данная версия не подтвердилась. Стиви проверила: фотографии сделаны в апреле 2019 г., поэтому никаких очевидных причин надеть маску не было, считает издание.

"Я изучила изображение, пытаясь понять, маска это или нет. Ни на Amazon, ни на eBay таких не продают. Да и не похоже это на маску. Он смотрит в камеру и этот взгляд... будто не из этого мира. И он явно не рад, что попал на камеру", – убеждена женщина.

