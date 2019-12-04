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Названы малоизвестные способы повысить потенцию без таблеток

Названы малоизвестные и работающие способы повысить потенцию без таблеток
Фото: pixabay.com
Натуральные сладости помогут улучшить сексуальную жизнь

Простые народные методы борьбы с эректильной дисфункцией пользуются заслуженной популярностью у широкой публики. Новости о том, как укрепить потенцию, всегда вызывают живейший отклик на просторах Сети.

Интернет-пользователи, обсуждающие нетрадиционные способы улучшения интимной жизни, часто предлагают свои пути решения деликатных мужских проблем. Своим методом поделился и читатель "Утра". 

"Больше всего мне мед подошел. Я и раньше его любил есть, но как прочитал что он для потенции полезен, стал есть его почаще. И заметил, что действительно мед меня стал сильнее заводить на секс", - 

признался комментатор по имени Антон. 

Он добавил, что для того, чтобы оставаться в хорошей сексуальной форме, старается почаще заниматься спортом: тренировки прибавляют уверенности и бодрости. 

Кроме того, эксперты рекомендуют для устранения мужских проблем почаще ходить на ягодицах и помнить о правильном питании. при этом не следует забывать, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем, следует немедленно обратиться к врачам.

Валентина МАЙОРОВА

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