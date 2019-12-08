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Одной из причин онемения и покалывания части тела, например, в руках, ступнях или лице, считается рассеянный склероз. Однако и другие состояния нервной системы могут стать причиной этих неприятных ощущений, в том числе инсульта.
Привести к онемению и обвисанию части лица могут и временные приступы ишемии, мини-удары. Человек может потерять чувствительность в некоторых части тела из-за энцефалита – воспаления в головном или спинном мозге. Опухоли, давя на мозг, также могут вызвать эти неприятные ощущения.
Покалывание и онемение провоцируется нехваткой магния в организме, а также диабетической невропатии. Эти симптомы также возникают при периферической невропатии, которая появляется из-за дефицита витамина В12, алкогольного повреждения печении и некоторых лекарств, отмечает "МедикФорум". Также онемение и покалывание указывает дефицит кальция, панические атаки, инфекции и зубные боли.
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