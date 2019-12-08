Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Онемение и покалывание предупредят об инсульте

Онемение и покалывание предупредят об инсульте
Фото: www.globallookpress.com
Эти симптомы не всегда указывают на последствия длительного сидения в одной позе

Одной из причин онемения и покалывания части тела, например, в руках, ступнях или лице, считается рассеянный склероз. Однако и другие состояния нервной системы могут стать причиной этих неприятных ощущений, в том числе инсульта.

Привести к онемению и обвисанию части лица могут и временные приступы ишемии, мини-удары. Человек может потерять чувствительность в некоторых части тела из-за энцефалита – воспаления в головном или спинном мозге. Опухоли, давя на мозг, также могут вызвать эти неприятные ощущения.

Покалывание и онемение провоцируется нехваткой магния в организме, а также диабетической невропатии. Эти симптомы также возникают при периферической невропатии, которая появляется из-за дефицита витамина В12, алкогольного повреждения печении и некоторых лекарств, отмечает "МедикФорум". Также онемение и покалывание указывает дефицит кальция, панические атаки, инфекции и зубные боли. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей