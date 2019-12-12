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Чтобы накрыть шикарный новогодний стол, совсем не обязательно тратить много времени на сложные блюда. Эта простая и необычная закуска готовится быстро и всего из трех продуктов, зато удивит гостей изысканным вкусом.
"Утро" делится рецептом этого новогоднего блюда.
Ингредиенты
Бекон – 500 г
Брюссельская капуста – 350 г
Бальзамический соус-крем – 100 г
Способ приготовления
Капусту промыть. Можно добавить соль и перец, а можно заменить их на бальзамический соус.
Бекон разрезать пополам и завернуть в него капусту. Закрепить шпажкой и выложить на застеленный бумагой противень. Вместо бекона можно использовать ветчину, салями или любую другую колбасу.
Духовку разогреть до 190°C и выпекать 20 мин. Полить соусом можно до, а можно и после выпекания. Бальзамический соус придаст блюду пикантный и насыщенный вкус.
Эту закуску можно приготовить и с красной рыбой, но вместо бальзамического соуса использовать соевый, пишет Яндекс.Дзен-канал "Мир еды". Такое изысканное блюдо гости обязательно оценят по достоинству.
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