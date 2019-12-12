От проблем со сном можно избавиться, изменив питание перед сном

На сложности с засыпанием влияет не только стресс. К такому выводу пришли ученые. Как показали исследования, важную роль играют блюда, которые мы едим на сон грядущий. Так, исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета рассказали, что простые углеводы – сахар, обработанный рис, белый хлеб, булочки и т.д. стоит исключить, если заснуть бывает трудно.

В исследовании участвовали более 50 тысяч женщин. Выяснилось, что те, у кого гликемический индекс рациона выше, хуже спят.

Дело в том, что простые углеводы вызывают скачок сахара в крови. Это провоцирует выброс адреналина и кортизола, которые и не дают спокойно заснуть, пишет МедикФорум.