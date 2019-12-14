Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Хозяйке на заметку: как из одного яйца приготовить 5 яичниц

Хозяйке на заметку: как из одного яйца приготовить 5 яичниц
Фото: www.globallookpress.com
Продукт необходимо заморозить накануне

Яичница – излюбленное блюдо на завтрак у россиян. Существует множество рецептов ее приготовления. "Утро" делится самым необычным, как из одного яйца сделать сразу пять яичниц.  

Яйцо необходимо тщательно помыть и заморозить на ночь. Далее его нужно очистить от скорлупы – если процесс дается с трудом, яйцо можно поддержать в прохладной воде несколько секунд.

Острым ножом с тонким лезвием нужно порезать продукт, чтобы получилось пять штучек с желтком. Затем важно нагреть сковородку и выложить кусочки оставшегося белка. На растаявшую жидкость положить куски с самым большим желтком.

Жарить яичницы нужно, не накрывая сковородку крышкой, до готовности, но так, чтобы желток не запекся, рассказала автор канала "Дом с котом" в Яндекс.Дзене. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей