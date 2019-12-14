Продукт необходимо заморозить накануне

Яичница – излюбленное блюдо на завтрак у россиян. Существует множество рецептов ее приготовления. "Утро" делится самым необычным, как из одного яйца сделать сразу пять яичниц.

Яйцо необходимо тщательно помыть и заморозить на ночь. Далее его нужно очистить от скорлупы – если процесс дается с трудом, яйцо можно поддержать в прохладной воде несколько секунд.

Острым ножом с тонким лезвием нужно порезать продукт, чтобы получилось пять штучек с желтком. Затем важно нагреть сковородку и выложить кусочки оставшегося белка. На растаявшую жидкость положить куски с самым большим желтком.

Жарить яичницы нужно, не накрывая сковородку крышкой, до готовности, но так, чтобы желток не запекся, рассказала автор канала "Дом с котом" в Яндекс.Дзене.