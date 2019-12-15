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Год Металлической Крысы – 2020: что должно быть на праздничном столе

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Непременно приготовьте эти три блюда

Новый год – 2020 нужно встретить по всем правилам, чтобы вам сопутствовала удача.

Итак, чем же порадовать Металлическую Крысу во время праздничного застолья? Обязательно приготовьте три блюда.

Во-первых, на столе в Новый год должно быть зерно – грызун это оценит. Можно приготовить гарнир из булгура, кускуса или других круп. Для тех, кто такое не жалует, есть другой выход – просто насыпьте в блюдечко зернышки. Главное – красиво его оформить.

Фото: www.globallookpress.com

Мясные блюда должны быть нежирными. Подойдет курица, говядина, постная свинина. Кстати, зерном можно нафаршировать птицу либо добавить его в котлеты. Пшеничную крупу попробуйте смешать с постным свиным фаршем. И Крысе угодите, и полезное блюдо приготовите.

Фото: www.globallookpress.com

Не забывайте про овощи в разном виде. Можно сделать закуски, нарезки, канапе. Самыми главными для Металлической Крысы овощами называют морковку и огурцы, отмечает автор канала "Дача Удачи" на "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" публиковало простой рецепт грузинского салата на Новый год – 2020.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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