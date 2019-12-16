В состав комиссии академии по противодействию фальсификации научных исследований затесались адепты "Диссернета"

Выборы в члены-корреспонденты и академики РАН в 2019 г. сопровождались вопиющими нарушениями. К таким выводам пришли в центральном профсоюзном издании "Солидарность". Избирательная кампания шла под давлением скандала, вызванного обвинениями в недобросовестности в адрес 56 крупных российских ученых, выдвинутых Комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Как оказалось, члены комиссии, которым поручили это ответственное дело, основывали свою работу на бездоказательных публикациях группы "Диссернет".

Выборы, которые традиционно проходят спокойно и размеренно, в этом году обернулись потрясением для научного сообщества. Незадолго до голосования в СМИ появился доклад о том, что в работах десятков претендентов на почетное звание академика обнаружен плагиат. Причем доклад этот был опубликован до того, как с ним ознакомился президент РАН академик Александр Сергеев, и вообще вопреки полномочиям Комиссии, которая по Уставу должна была собрать данные, представить их президиуму и направить в отделения РАН для проверки. Тут же члены комиссии почему-то решили, что вправе вершить судьбу ученых.

И ладно бы в составе Комиссии по фальсификации были профильные специалисты, способные правильно оценить научные исследования коллег. Но, к примеру, из историко-филологического отделения РАН в комиссию не вошел ни один филолог, выяснила "Солидарность". Не было в ней представителя из Отделения общественных наук, не было экономистов, управленцев, философов, социологов, психологов, юристов. Зато в нее вошел Андрей Заякин – один из основателей "Диссернета". Причем Заякин числится не просто членом Комиссии – он ее ученый секретарь, хотя всего лишь кандидат наук. Кроме того, по данным "Википедии", он с 2013 г. увлекается поиском "незадекларированного имущества высокопоставленных лиц" и активно сотрудничает с Алексеем Навальным и Дмитрием Гудковым.

Стоит ли удивляться, что в списке фамилий ученых, чью добросовестность Комиссия поставила под вопрос, оказались люди, уже фигурировавшие в списках "Диссернета". Сам Заякин буквально накануне голосования в РАН опубликовал статью в "Новой газете" о том, как сайт, зарегистрированный в США и владельцем которого является житель американского штата Аризона, повлиял на выборы в Российскую Академию Наук.

Причем, в том, что повлиял, сомневаться не приходится. Хотя бы потому, что не все ученые выдержали поклеп. В частности, доктор юридических наук Николай Михайлов, возглавлявший научно-организационное управление РАН и претендовавший на статус членкора в секции права, скончался в больнице накануне выборов: у него отказало сердце.

Еще ряд кандидатов в академики не прошли отбор из-за выводов сообщества "Диссернет", растиражированных в СМИ. Интересно, что вице-президент РАН Алексей Хохлов, также входящий в Комиссию по фальсификации, после появления недоказанных обвинений в адрес ученых в Интернете, заявлял, что все данные будут тщательным образом проверены:

"Мы не будем принимать эти претензии на веру. Естественно, наша Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований должна разобраться, справедливы ли они. Если справедливы, то соответствующая информация будет доведена до отделений", – приводит слова Хохлова Regnum.

Позже выяснилось, что отмашку опубликовать доклад Комиссии в обход президента РАН Сергеева дал как раз Хохлов. Об этом в письме газете "Солидарность" рассказал глава Комиссии РАН Виктор Васильев. Мотивы поступка Хохлова, как и бездействие Васильева непонятны. После дальнейшего разбирательства претензии к большинству ученых из злополучного "списка 56-ти" были сняты. Но пятна на репутации остались, в том числе на репутации Отделений РАН, которых косвенно обвинили в некомпетентности.

Сомнительно, чтобы в такой обстановке могли состояться свободные и прозрачные выборы. Представители Комиссии и руководства РАН спихивают вину за скандальную ситуацию друг на друга, оппозиция и активисты "Диссернет" ликуют.

Тем временем, Комиссия РАН начала "кошмарить" научные издания. Нарушения при публикации статей ученых выявлены якобы в 541 журнале. Их грозят исключить из Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и крупнейшей в стране электронной библиотеки научных публикаций, передает ТАСС. В этом случае публикации в них нельзя будет учитывать при защите диссертаций, что станет еще одним поводом для претензий к ученым.