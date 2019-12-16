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Назван вызывающий самое жуткое похмелье алкоголь

Назван вызывающий самое жуткое похмелье алкоголь
Фото: pixabay.com
Высокое содержание сахара усиливает опьянение

Простые советы помогут избежать недоброго утра после Нового года – 2020.

После выпитого алкоголя наутро зачатую наступает расплата в виде мучительной головной боли и ужасного самочувствия. Ученые из Брайтонского университета обнаружили самые "опасные" алкогольные напитки, которые вызывают наиболее сильное похмелье.

Ими оказались крепленые вина – херес и портвейн. Их негативный эффект связан с концентрацией спирта. При употреблении легких алкогольных напитков, например, пива, опьянение наступает постепенно. Крепкий алкоголь – водка, виски, джин – всасывается медленно и так же не сразу вызывает чувство опьянения. В хересе и портвейне же концентрация спирта находится посередине – на уровне около 20%. В этих напитках содержится большое количество сахара и спирта, что ускоряет процесс опьянения и усиливает похмелье, сообщает The Daily Mail.

По этой же причине не рекомендуется пить воду в перерывах между крепким алкоголем: попытки избежать похмелья дадут противоположный результат, передает "Мир24". Авторы исследования отметили, что самый эффективный способ предотвратить алкогольное отравление – совсем не употреблять спиртное.

Однако если полностью отказаться от алкоголя не получается, специалисты рассказали, как избежать похмелья и веселиться без вреда для здоровья.

Карина СИРАЗОВА

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