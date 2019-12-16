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Апельсиновые пирожки: необычный рецепт выпечки на Новый год

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Оригинальное блюдо станет украшением праздничного стола

Новогодний стол -2020 – это не только традиционные салаты, гостей также можно удивить и выпечкой. "Утро" делится оригинальным рецептом новогодних пирожков с апельсиновой начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:
Творог – 300 г
Дрожжи сухие – 2 ч. л.
Молоко – 100 мл
Сливочное масло – 50 г
Куриные яйца – 1 шт.
Сахар – 3-4 ст. л.
Мука – около 500 г

Для начинки:
Апельсины – 3 шт.
Сахар
Яичный желток – 1 шт.

Способ приготовления:

Дрожжи насыпать в теплое молоко, добавить 2 ложки сахара и перемешать. Затем нужно дождаться образования "дрожжевой шапки".

В это время в другой миске растереть блендером творог. Когда дрожжи активируются, влить их в миску с творогом, туда же добавить растопленное, но не горячее сливочное масло, разбить яйцо и насыпать остатки сахара. По желанию можно добавить ванилин и затем все тщательно перемешать.

Затем необходимо просеять муку и замесить тесто. После поставить его на полтора часа в теплое место.

В это время можно приготовить начинку. Для этого очистить апельсины и мелко нарезать. Подошедшее тесто выложить на стол, присыпать мукой и разделить на небольшие кусочки по 60 – 70 г. Каждый кусок размять и положить в центр апельсины, слегка посыпать сахаром, а далее слепить привычные пирожки, пишет Яндекс.Дзен-канал "Я Готовлю...".

Пирожки выложить швом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху смазать взбитым яичным желтком или сметаной. Выпекать 25 – 30 мин в разогретой до 180 градусов духовке.

Новогодние пирожки готовы – можно подавать к столу!

Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного грузинского салата.

Фоторепортаж
Хахаряшки на кефире: простой рецепт выпечки на Новый год
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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