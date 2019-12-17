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Необычный салат можно приготовить на Новый год – 2020 вместо надоевшего оливье и селедки под шубой. Ингредиентов для него нужно немного.
Итак, вам понадобится:
200 граммов сыра (половину натереть, остальное нарезать),
3 столовые ложки майонеза,
чайная ложка чеснока,
400 граммов винограда,
листья салата,
30-50 граммов орехов,
100 граммов сухариков из черного хлеба.
Приготовление
Сначала нужно сделать заправку для новогоднего салата. Майонез смешать с чесноком (сушеным или свежим). Затем натираем половину сыра, а оставшиеся 100 граммов режем кубиками. Добавляем майонер в тертый сыр, затем вмешиваем резаный.
Грецкие орехи нужно мелко порубить, виноград порезать на четвертинки и тоже добавить в салат. Готовое блюдо выкладываем на выстеленное листьями салата блюдо и добавляем сухарики, рассказывает автор канала "Ольга Матвей|Готовить просто" на "Яндекс.Дзен".
Необычное новогоднее угощение готово.
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