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Подерутся за добавку: как приготовить свинину в рукаве на Новый год

Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Такая еда покорит даже самых придирчивых гурманов

В Новый год 2020 праздничный стол будет не полным, если на нем не окажется этого горячего блюда. Пряная духовая свинина, запеченая в рукаве, понравится всем. И за лакомый кусочек могут даже подраться, без добавки не обойдется.

Итак, чтобы приготовить это кулинарное чудо, понадобятся 1 кг духовой свинины, по одной головке лука и чеснока, приправа для мяса, сушеная зелень петрушки, укропа, зеленого лука, зерна горчицы, черный молотый перец и соль. Сначала нужно нарезать лук полукольцами и каждый зубчик чеснока на 3 – 4 части. Затем в целом кусе мяса делаются продольные надрезы, не доходя до нижнего края 1,5 – 2 с, в каждый из них посыпаются соль, перец, приправа для мяса, сушеная зелень, а также вкладываются дольки чеснока. 

Края мяса, чтобы не развалились, скалываются зубочистками, сверху все натирается солью, приправой и добавляется сушеная зелень. После этого в рукав выкладывается лук, остатки чеснока, добавляется сушеная зелень. На эту луковую подушку кладется мясо, края рукава закрепляются клипсами как "конфетка" и оставляется настояться минут на 40. Затем все это на 50 минут отправляется в духовку, разогретую до 200 градусов. Рукав перед запеканием протыкается зубочисткой в нескольких местах – для циркуляции воздуха внутри. Готовое мясо вынимается из духовки, рукав разрезается, и вынутое из него мясо – пропитанное, насыщенное, нежное, с румяной корочкой – перекладывается на блюдо и ставится на стол.

Когда же мясо остынет, его можно подавать как отличную холодную закуску. На кусочек бородинского хлеба с сыром, к примеру, сулугуни, и соленым огурчиком эта свининка тоже пойдет на ура. А еще такое мясо подойдет для сочной и насыщенной домашней шаурмы, советует "Мультиварка и Мультипекарь". 

Ранее "Утро" писало, как приготовить салат "Ледовитый океан".

Полина ДОРОЖКИНА

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