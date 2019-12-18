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Новогодний стол не обходится без закусок и нарезок, и каждая хозяйка хочет подать их красиво и оригинально. "Утро" делится двумя вариантами быстрого и праздничного оформления рыбных тарелок.
Ингредиенты:
Филе скумбрии
Филе сельди
Листья салата
Маслины
Оливки
Шпроты
Лук
Укроп
Первая рыбная тарелка:
Выложить листья салата на блюдо по кругу. На одной половине тарелки выложить нарезанное филе сельди елочкой.
С другой стороны так же выложить филе скумбрии. Нарезать лимон дольками и выложить между двумя рыбными "елочками". Лимоны украсить нарезанными кольцами маслинами. Остальные маслины выложить у основания.
Вторая рыбная тарелка:
Для оформления второго блюда выложить скумбрию. Края тарелки украсить дольками лимона и сверху положить шпроты, оливки и маслины.
Из репчатого лука сделать цветок. Для этого лук разрезать на несколько частей, но не до конца, а затем опустить в холодную воду на 2-3 часа, чтобы "цветок" раскрылся, советует Яндекс.Дзен-канал "Как сделать из бумаги и рецепты".
Блюдо украсить веточками укропа и подавать к столу.
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