Сразу нескольким знакам зодиака астрологи советуют избегать неприятных встреч

Пятница 20 декабря станет невероятно успешным и продуктивным днем, особенно для тех знаков зодиака, чья работа связана с умственным трудом. Однако астрологи советуют все записывать – в потоке внезапно возникающих идей будет легко упустить что-то важное.

Не все пройдет так гладко: звезды не рекомендуют быть чересчур навязчивыми и нарушать личное пространство других людей, в пятницу на это все будут особенно остро реагировать. Также стоит отгородиться от неприятных контактов и самим.

Также астрологи советуют заняться творчеством или отправиться по магазинам, чтобы зарядиться положительной энергией перед выходными.

Ранее астрологи сделали подробный прогноз на 2020 год для всех знаков зодиака.