Страдающим от гипертонии и болезней сердца людям нужно быть осторожнее во время застолья

Зимой увеличивается количество инфарктов. Количество перенесших их пациентов возрастает на 40 процентов. На фоне таких страшных данных следует тщательнее следить за здоровьем. Тем более, что впереди главный праздник – Новый год – 2020. А застолье часто сопровождается обильными возлияниями и перееданием.

Медики рассказали, кому в новогоднюю ночь нужно быть особенно осторожным с алкоголем. Речь идет о символе торжества – шампанском. Выпить бокал-другой игристого не возбраняется. Главное – не увлекаться спиртным и не переходить после этого на крепкие напитки. Ведь алкоголь повышает давление. Кроме того, жирная и соленая пища в качестве закуски также негативно сказывается на состоянии организма. Главное – соблюдать умеренность. Об этом в беседе с АиФ рассказал замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.