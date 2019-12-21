Человечество до сих пор бьется над разгадкой их появления

Существование этих таинственных созданий до сих пор не доказано

Пожалуй, самым известным в списке является Несси, или Лох-Несское чудовище. По легенде оно обитает в Шотландии. Гигантского ящера из озера Лох-Несс даже несколько раз посчастливилось сфотографировать. Однако доказательства подлинности снимков нет. Ранее "Утро" писало об американской туристке, которая сняла Несси с детенышами.

В Северной Америке до сих пор пытаются найти жилище Бигфута. Этот человекообразный монстр прячется в лесах. Кадры с ним тоже есть. Периодически "очевидцы" его появления подбрасывают ученым новую сенсацию. С Бигфутом многие путают снежного человека, или йети. Их можно назвать "родственниками", однако это разные монстры, считают некоторые специалисты. Последний обитает в Гималайских горах. Он так же похож на человека, покрытого густой шерстью.



В Антарктике на стоянки моряков нападает нинген. Описания его расходятся. Одни очевидцы говорят, что он похож на гуманоида, другие утверждают, что у него русалочий хвост. Жить нинген может на суше и в воде. Характер у него агрессивный – по ночам он нападает на людей.

Родиной чупакабры считается Южная Америка. Такое название жуткому существу дали мексиканцы. В переводе это значит "высасывающий у коз кровь". Крестьяне рассказывают о монстре по-разному. Кто-то заверяет, что чудище размером с медведя, другие настаивают, что это ящер.

Жуткие твари обитают и в пустыне Гоби. Местные жители пугают туристов монгольским червем смерти, который умеет выделять кислоту и ток.

Во Флориде опасаются огромной вонючей обезьяны Сканк Эйп. По легенде, этот примат издает такой запах, что приблизившийся к нему человек может умереть на месте. Об этом пишет портал Don't Panic.