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Предложите гостям альтернативу обычному запеченному мясу. Новогоднее застолье выйдет на славу.
Итак, для приготовления понадобится: 800 граммов фарша (любого), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, соль, перец, острый чили
Для начинки: 120 граммов сыра, 3 яйца, пучок зеленого лука, соль, перец.
Для украшения: Смешать фарш с давленым или резаным чесноком, мелко нашинкованной луковицей и петрушкой. Добавить соль и перец.
Для начинки отварить яйца и натереть на терке вместе с сыром. Приправить солью и перцем, добавить зеленый лук.
Теперь нужно сформировать котлеты. Удобно использовать сервировочное кольцо. На каждую придется примерно две столовые ложки фарша. Когда котлетки разложены на противне, сделайте в них ямки с помощью донышка стакана. Получатся корзинки. В них нужно разложить сырно-яичную начинку.
Теперь раскатайте тесто и нарежьте его тонкими полосками. Уложите сверху, чтобы получилась сеточка. Смажьте яйцом. Отправляем в духовку на 180 градусов, ждем полчаса, делится автора канала "Алена Митрофанова – рецепты" в "Яндекс.Дзен".
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