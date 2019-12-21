Сочное угощение станет главным украшением праздничного стола

Предложите гостям альтернативу обычному запеченному мясу. Новогоднее застолье выйдет на славу.

Итак, для приготовления понадобится: 800 граммов фарша (любого), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, соль, перец, острый чили

Для начинки: 120 граммов сыра, 3 яйца, пучок зеленого лука, соль, перец.

Для украшения: Смешать фарш с давленым или резаным чесноком, мелко нашинкованной луковицей и петрушкой. Добавить соль и перец.

Для начинки отварить яйца и натереть на терке вместе с сыром. Приправить солью и перцем, добавить зеленый лук.

Теперь нужно сформировать котлеты. Удобно использовать сервировочное кольцо. На каждую придется примерно две столовые ложки фарша. Когда котлетки разложены на противне, сделайте в них ямки с помощью донышка стакана. Получатся корзинки. В них нужно разложить сырно-яичную начинку.

Теперь раскатайте тесто и нарежьте его тонкими полосками. Уложите сверху, чтобы получилась сеточка. Смажьте яйцом. Отправляем в духовку на 180 градусов, ждем полчаса, делится автора канала "Алена Митрофанова – рецепты" в "Яндекс.Дзен".