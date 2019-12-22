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Меньше мяса: правильная закуска предотвратит похмелье

Меньше мяса: правильная закуска предотвратит похмелье
Фото: www.globallookpress.com
Чтобы не болела голова после корпоратива, стоит налегать на овощи

Эксперты уверяют, что тяжелая пища во время застолья лишь навредит организму. Такая закуска, например, как грибы, мясо, птица или колбаса позволит дольше не валиться с ног от алкоголя, но после ударит по здоровью в двойном размере.

Поэтому стоит отказаться от тяжелой и острой пищи, в которую входит чеснок, горчица, перец, чтобы облегчить работу печени, которая и так в это время расщепляет спирт. Плохо усваиваются организмом мясо с картошкой и десерты. Эксперты советуют вместо мясной нарезки сделать овощную.

Как пишет портал 74.ru, яблоки, груши и персики подойдут для тяжелых напитков, а арбуз и клубника, а также зеленый чай, быстрее выведут алкоголь из крови, так как обладают мочегонным эффектом. Главное – знать меру, тогда утро после застолья не будет плохим. 

Полина ИВАНОВА

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