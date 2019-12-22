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Эксперты уверяют, что тяжелая пища во время застолья лишь навредит организму. Такая закуска, например, как грибы, мясо, птица или колбаса позволит дольше не валиться с ног от алкоголя, но после ударит по здоровью в двойном размере.
Поэтому стоит отказаться от тяжелой и острой пищи, в которую входит чеснок, горчица, перец, чтобы облегчить работу печени, которая и так в это время расщепляет спирт. Плохо усваиваются организмом мясо с картошкой и десерты. Эксперты советуют вместо мясной нарезки сделать овощную.
Как пишет портал 74.ru, яблоки, груши и персики подойдут для тяжелых напитков, а арбуз и клубника, а также зеленый чай, быстрее выведут алкоголь из крови, так как обладают мочегонным эффектом. Главное – знать меру, тогда утро после застолья не будет плохим.
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