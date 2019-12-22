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Аперитив за 10 минут: рецепт легкой закуски на Новый год

Аперитив за 10 минут: рецепт легкой закуски на Новый год
Фото: www.globallookpress.com
Простой салат разогреет аппетит за новогодним столом

Как правило, перед ужином люди предпочитают аперитив, обычно в виде алкоголя. Однако можно заменить его на вкусный аналог. Если все гости на Новый год не успеют собраться вовремя, а есть уже захочется, то можно обратить внимание на легкий салат, который готовится за считанные минуты из четырех продуктов.

Ингредиенты: огурец, слабосоленый лосось, творожный сыр и лимон. Этапы приготовления салата: огурец нужно мелко нарезать, рыбу также порубить.

Для того, чтобы только разогреть аппетит, а не наесться, салат стоит уложить в рюмки. Сначала, по рецепту, насыпается огурец, после кладется слой творожного сыра, сверху – лосось. Готовый аперитив можно сбрызнуть лимонным соком, а на рыбу положить кусок этого фрукта, передает автор канала "Ленивый кулинар" в Яндекс.Дзене.

Ранее "Утро" писало о том, что должно быть на столе в Новый год, чтобы порадовать символ 2020-го Белую Металлическую Крысу, а также, какой салат можно приготовить.  

Полина ИВАНОВА

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