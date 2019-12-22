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Потливость и боль в ногах укажут на проблемы с сердцем

Потливость и боль в ногах укажут на проблемы с сердцем
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМеньше мяса: правильная закуска предотвратит похмелье
Опухшие лодыжки говорят о сердечно-сосудистых заболеваниях на ранних стадиях

В последнее время у молодых людей все больше возникают проблемы с сердцем. Эксперт перечислил симптомы, которые укажут на то, что нужно обратиться к кардиологу.

Боль груди, как будто на грудную клетку давит груз, а также боль в животе предупредят об опасных заболеваниях. Неприятные ощущения в ногах во время ходьбы, спазмы в икрах могут быть симптомами недуга периферических артерий. Боль в руке, идущая вниз или в шею, также должна насторожить, как и в челюсти и спине. 

С ощущением удушья, например, в горле, нерегулярным сердцебиением и при резком ухудшении самочувствия нужно срочно бежать к врачу. А усталость вызывается сердечной недостаточностью, передает The Sun.  

Полина ИВАНОВА

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