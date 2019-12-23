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Оно существует: безотказное средство для потенции после 50 лет

Оно существует: безотказное средство для потенции после 50 лет
Фото: pixabay.com
Найден чудодейственный эликсир для мужчин зрелого возраста

Мужской силе, как и здоровью в целом, всячески показан правильный образ жизни. Отсутствие вредных привычек и различные упражнения помогут сохранить ее на годы вперед.

Не стоит также вычеркивать их списка средств для повышения потенции после 50 лет народные рецепты. Нередко они обладают чудодейственными свойствами и позволяют мужчинам приятно удивлять своих возлюбленных в постели.

Волшебные ночи в зрелом возрасте обеспечены, если взять по 100 г изюма, чернослива и кураги. Добавить в получившееся ассорти ложку сахара, корицу, гвоздику и кардамон, и залить все сухим красным вином.

Данный "бульон" необходимо немного потомить на огне, пишут "Актуальные новости". Так, 30 минут его следует держать под крышкой и столько же в открытом виде. Получившийся эликсир принимают три раза в день, если позволяют здоровье и врач. Именно с ним необходимо консультироваться перед употреблением любого средства. 

Чтобы иметь хорошую потенцию в зрелом возрасте, нужно следовать здоровому образу жизни, отказавшись от вредных привычек, включая курение и распитие алкоголя. Кроме того, важно правильно составлять рацион и регулярно выполнять физические упражнения. Восстановить мужскую силу также можно и посредством народных средств, для этого рекомендованы различные травяные отвары, которые иногда справляются не хуже лекарственных препаратов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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