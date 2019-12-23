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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, любое переработанное мясо представляет собой продукт, способствующий развитию ракового заболевания. Это утверждение опровергли исследователи из Queen’s University Belfast в Ирландии.
Напомним, в категорию переработанного мяса входят бекон, колбаса, сосиски, салями, ветчина и прочие подобные продукты, очень популярные в России.
Однако по мнению ирландских ученых не все переработанное мясо одинаково повышает риск заболевания раком и развития прочих онкологических заболеваний. Они обнаружили, что если мясо не содержит в себе нитритов, то риск развития опухолей после его употребления значительно ниже. Например, британские и ирландские сосиски не имеют в составе нитритов, в то время как многие сосиски европейского и американского производства имеют эти компоненты.
Существуют исследования, которые продемонстрировали, что когда нитриты используются в виде консервантов, то они сильно увеличивают риск развития ракового заболевания. Организм начинает вырабатывать так называемые нитритосоединения, которые и представляют собой опасность для здоровья человека.
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