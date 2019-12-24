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Всего три совета избавят от воспалений во рту навсегда

Всего три совета избавят от воспалений во рту навсегда
Фото: pixabay.com
Неприятные ощущения исчезнут без следа

Воспаление десен и слизистой оболочки во рту доставляет массу дискомфорта. А ведь впереди – Новый год, праздник, когда стол ломится от вкуснейших блюд. 

К счастью, еще есть время на то, чтобы избавиться от ран во рту. Для этого необходимо, во-первых, доставлять в организм прибиотики, благодаря которым исчезнет неприятный запах.

Живые микроорганизмы активно борются с вызывающими кариес бактериями. Помогут и ферментированные продукты, и пробиотические добавки, пишет "МедикФорум".

Во-вторых, защитит ротовую полость известное своими антибактериальными свойствами коксовое масло. Его можно использовать вместо ополаскивателя. Масло уничтожит незваных гостей, которые провоцируют воспаления, разрушение зубов и вторичные инфекции.

Желательно исключить или сократить потребление сахара. Это в-третьих. Отличным заменителем белого яда считается ксилит. Он не дает жизни вредным бактериям во рту. 

Ксения АНДРЕЕВА

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