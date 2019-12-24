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Популярный столичный бармен утверждает, что необычный коктейль возбудит как мужчин, так и женщин. Ведь тренд этого Нового года – ночь, полная любви, а не еды.
Приготовить "любовное зелье" на праздники сможет любой желающий повысить либидо. Для этого жидкого афродизиака понадобится всего два ингредиента: игристое сухое вино и сироп банана.
"В пропорциях на сто грамм игристого со льдом добавляем 10-15 миллилитров сиропа. Если это будет сироп зеленого банана, то это вообще вкуснятина", - цитирует бармена "Пятый канал".
Он советует влюбленным парам готовить на Новый год именно этот коктейль, чтобы получить удовольствие от секса.
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