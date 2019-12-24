Коктейль из двух ингредиентов избавит от проблем с эрекцией

Популярный столичный бармен утверждает, что необычный коктейль возбудит как мужчин, так и женщин. Ведь тренд этого Нового года – ночь, полная любви, а не еды.

Приготовить "любовное зелье" на праздники сможет любой желающий повысить либидо. Для этого жидкого афродизиака понадобится всего два ингредиента: игристое сухое вино и сироп банана.

"В пропорциях на сто грамм игристого со льдом добавляем 10-15 миллилитров сиропа. Если это будет сироп зеленого банана, то это вообще вкуснятина", - цитирует бармена "Пятый канал".

Он советует влюбленным парам готовить на Новый год именно этот коктейль, чтобы получить удовольствие от секса.