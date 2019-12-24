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Круче виагры: интим после 60 возможен

Круче виагры: интим после 60 возможен
Фото: pixabay.com
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Отказ от вредных привычек в сочетании с зарядкой и обертыванием вернут мужскую силу. Для этого понадобится длинное полотенце из грубой ткани.

Его нужно скатать, оставив отрезок порядка 80 см, который нужно смочить в травяном отваре из мяты, лопуха, полыни или березовых почек, перечисляет эксперт "МК". Влажная ткань кладется под поясницу и накрывается сухим краем. Затем важно лечь под одеяло, чтобы усилить кровообращение в мышцах ниже пояса. 

Результат не заставит долго ждать. Не менее эффективны контрастные ванны. Посидев 3 минуты в горячей воде, а затем минуту в прохладной (и так трижды), можно вернуть сексуальное возбуждение даже после длительного перерыва. 

Кроме того, специалисты рекомендуют постоянно пить чай с восточными пряностями, добавляя гвоздику, шафран и имбирь, пишет "Sovets.net". Полезен для мужского здоровья и морковный сок с медом. Его необходимо пить по столовой ложке перед едой. 

Качества секса улучшит также сироп из красного вина. Его необходимо принять за полчаса до акта любви. В волшебный эликсир, кроме стакана горячительного напитка, входят 1 столовая ложка сахара, горсть чернослива, кураги и изюма.

Все вместе необходимо "варить" на медленном огне примерно час, а за пять минут до готовности бросить в напиток гвоздику, корицу и кардамон. Всего полстакана снадобья сотворят чудеса. Однако перед употреблением и обертыванием необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Ксения АНДРЕЕВА

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