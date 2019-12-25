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Доступный деликатес: готовим оригинальный новогодний салат

Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Сделать такое блюдопо силам даже начинающему кулинару

В Новый год – 2020 хочется побаловать себя и гостей не только традиционным оливье, но и более оригинальными блюдами. "Утро" предлагает сделать простой и очень вкусный салат из языка.

Для приготовления салата нужно взять 300 г свиного или говяжьего языка, 5-6 маринованных огурцов, 2-3 вареных картофелины, 350 г консервированной кукурузы, 150 г майонеза, соль, черный перец и пучок укропа. 

Язык хорошо промыть, варить около 1,5 ч, не снимая кожу, добавив лук, морковь, корень петрушки, лавровый лист и перец горошком. Готовый язык нужно залить холодной водой – тогда кожа с него легко снимется.

Картофель, язык и маринованные огурцы нарезать соломкой, сложить ингредиенты в салатник, добавить кукурузу и заправить майонезом. Соль, молотый черный перец и укроп можно добавить по вкусу, отмечает автор канала "Людмила Мороз/ Мои рецепты" в "Яндекс. Дзен". Новогодний салат готов.

"Утро" также рекомендует приготовить на Новый год оригинальный десерт.

Валентина МАЙОРОВА

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