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Компании дарят Новый год людям в сложной ситуации

Компании дарят Новый год людям в сложной ситуации
Фото: www.globallookpress.com
Нынешний декабрь может стать рекордным по отказу бизнеса от проведения предновогодних мероприятий

 Причина благородная – и это часто не стремление сэкономить, а желание помочь ближним. Один из постоянных участников таких акций – группа QBF.

Тренд на отказ от корпоративных "излишеств" в пользу благотворительности становится всё очевиднее. Например, в Башкирии одна фирма вместо банкета помогает инвалиду выплатить кредит за пандус. А архангельская транспортная служба приобретает на сэкономленные на корпоративе деньги краски и кисточки для воспитанников детдома №1. А финансовая группа QBF, отказавшись от отмечания собственного дня рождения, устраивает праздник в школе-интернате для детей с особенностями развития.

Сотрудники QBF встретили предложение потратить деньга не на корпоративное мероприятие, а на благотворительные нужды с большим энтузиазмом. В итоге, собрали больше средств, чем планировали. По словам руководителя проектов департамента маркетинга Анастасии Хвойницкой, компании даже пришлось связываться с директором интерната в деревне Юрово под Москвой и уточнять, что ещё требуется воспитанникам. "Дополнительно закупили детские лыжные комплекты и некоторую технику. Здорово, что так много людей откликнулось на призыв помочь детям", – говорит менеджер.

Основные же средства пошли на спектакль и подарки. Праздник был организован 17 декабря: актёры разыграли интерактивный спектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки, Хранительницы времени, персонажей из мультфильмов и непосредственно детей. Ребята помогали главным героям отыскать в Волшебной стране потерянные стрелки от часов. "То, с какой радостью дети выполняли различные задания и отгадывали загадки, подтолкнуло нас к идее о расширении сферы благотворительной деятельности", – рассказывает Хвойницкая. Теперь в планах QBF – взять шефство ещё над несколькими заведениями для особенных деточек.

Ранее, в прошлом году, сотрудники группы договорились отказаться от новогодних подарков и перечислить средства на благотворительные цели. В результате удачно профинансировали целый ряд "добрых" проектов.

Например, в Москве группа посодействовала фонду "Цвет жизни" в открытии сенсорной комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там малыши развивают тактильные навыки и укрепляют вестибулярный аппарат. В Санкт-Петербурге QBF оказала помощь центру социальной реабилитации "Путь к свободе", поддерживающему женщин с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

В Калининграде группа содействовал обустройству территории "Дома ребёнка", одного из старейших учреждений области, где воспитываются малыши без родителей. В Тюмени компания поддержала центр "Семья", помогающий многодетным семьям и оставшимся без попечения несовершеннолетним. В Екатеринбурге QBF помогла детскому футбольному клубу Union – провели благотворительный матч, и подарили ребятам новую спортивную форму.

Как отмечает генеральный директор ИК QBF Станислав Матюхин, "если у вас есть возможность совершать маленькие чудеса, то вы должны ею пользоваться. Уверен, группа продолжит добрую традицию новогодних сюрпризов для тех, кто в них особенно нуждается".

Марина МОНРО

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