Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Добро пожаловать: в ТРЦ "Европейский" появится арт-пространство

Добро пожаловать: в ТРЦ "Европейский" появится арт-пространство
Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Краснова
Выставка с эффектом погружения откроется в одном из самых крупных комплексов Москвы

В четверг, 26 декабря, в полдень на третьем этаже атриума "Берлин" торгово-развлекательного центра "Европейский" заработает арт-пространство иммерсивного (создающего эффект погружения) искусства "Utopio.art". В церемонии открытия примут участие авторы "экспонатов", которые завершат свои шедевры на глазах у изумленной публики.  

Utopio.Art – это иммерсивная выставка. На ней зритель станнет частью арт-объекта. При этом произведение раскроется во взаимодействии с человеком. 

На выставке будут представлены работы и инсталляции художников Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых Марина Колдобская, Алексей Дьяков, oblakov_studio, Куфлекс и другие. В одном месте собраны творения в различных жанрах современного искусства, светокинетического искусства и стрит-арта. Куратором выставки назначена искусствовед и арт-проводник Наталья Панкова.  

Торгово-развлекательный центр  "Европейский" − современная площадка, которая входит в портфель активов Группы компаний "Киевская площадь". Он является самым посещаемым в России и Европе центром, по проходимости его опережает только крупнейший ТРЦ мира – Dubai Mall.

"Европейский" расположен между Дорогомиловской улицей и площадью Киевского вокзала, рядом со станцией метро "Киевская". Здание общей площадью около 180 тыс. кв. м спроектировано по принципу пассажа, торговые ряды которого расходятся лучами от центрального атриума "Москва" к атриумам "Париж", "Рим", "Лондон", "Берлин".

Торгово-развлекательный комплекс объединил ведущие мировые бренды в самом центре Москвы. Многие известные марки одежды впервые появились в России именно в "Европейском". Сегодня в нем работает более 500 магазинов одежды и обуви флагманских марок, фуд-корт, рестораны, многозальный 3D кинотеатр. 

Группа компаний "Киевская площадь" – крупнейший участник рынка коммерческой недвижимости в России. Основанная Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, которые являются бизнес-партнерами с 1992 года она входит в ТОП-100 крупнейших частных компаний РФ. С 2012 года предприниматели возглавляют рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости по версии журнала Forbes Russia.  

Портфель активов "Киевской площади" объединяет ведущие проекты в сфере девелопмента, гостиничного и ресторанного бизнеса и имеет высокое социальное значение для Москвы. К ним относятся такие крупные объекты коммерческой недвижимости как спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), гастрономический квартал "ДЕПО", агрокластер "ФУД СИТИ" и др. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний составляет более 3,75 млн. кв. м. Сейчас в "Киевской площади" работает порядка 26 тыс. человек.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей