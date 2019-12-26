Выставка с эффектом погружения откроется в одном из самых крупных комплексов Москвы

В четверг, 26 декабря, в полдень на третьем этаже атриума "Берлин" торгово-развлекательного центра "Европейский" заработает арт-пространство иммерсивного (создающего эффект погружения) искусства "Utopio.art". В церемонии открытия примут участие авторы "экспонатов", которые завершат свои шедевры на глазах у изумленной публики.

Utopio.Art – это иммерсивная выставка. На ней зритель станнет частью арт-объекта. При этом произведение раскроется во взаимодействии с человеком.

На выставке будут представлены работы и инсталляции художников Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых Марина Колдобская, Алексей Дьяков, oblakov_studio, Куфлекс и другие. В одном месте собраны творения в различных жанрах современного искусства, светокинетического искусства и стрит-арта. Куратором выставки назначена искусствовед и арт-проводник Наталья Панкова.

Торгово-развлекательный центр "Европейский" − современная площадка, которая входит в портфель активов Группы компаний "Киевская площадь". Он является самым посещаемым в России и Европе центром, по проходимости его опережает только крупнейший ТРЦ мира – Dubai Mall.

"Европейский" расположен между Дорогомиловской улицей и площадью Киевского вокзала, рядом со станцией метро "Киевская". Здание общей площадью около 180 тыс. кв. м спроектировано по принципу пассажа, торговые ряды которого расходятся лучами от центрального атриума "Москва" к атриумам "Париж", "Рим", "Лондон", "Берлин".

Торгово-развлекательный комплекс объединил ведущие мировые бренды в самом центре Москвы. Многие известные марки одежды впервые появились в России именно в "Европейском". Сегодня в нем работает более 500 магазинов одежды и обуви флагманских марок, фуд-корт, рестораны, многозальный 3D кинотеатр.



Группа компаний "Киевская площадь" – крупнейший участник рынка коммерческой недвижимости в России. Основанная Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, которые являются бизнес-партнерами с 1992 года она входит в ТОП-100 крупнейших частных компаний РФ. С 2012 года предприниматели возглавляют рейтинг российских владельцев коммерческой недвижимости по версии журнала Forbes Russia.

Портфель активов "Киевской площади" объединяет ведущие проекты в сфере девелопмента, гостиничного и ресторанного бизнеса и имеет высокое социальное значение для Москвы. К ним относятся такие крупные объекты коммерческой недвижимости как спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), гастрономический квартал "ДЕПО", агрокластер "ФУД СИТИ" и др. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний составляет более 3,75 млн. кв. м. Сейчас в "Киевской площади" работает порядка 26 тыс. человек.