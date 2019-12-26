Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Нечисть на свободе: приметы и суеверия на 27 декабря

Нечисть на свободе: приметы и суеверия на 27 декабря
Кадр из фильма "Другой мир 2: Эволюция"
Что нужно делать, чтобы отогнать нечистую силу и привлечь удачу

27 декабря на Руси считали опасным днем. По народным поверьям, нечисть проникает в мир людей и всячески пакостит. Чтобы тьма не пришла на Землю навсегда, важно соблюдать приметы – тогда нечистая сила уберется восвояси.

Так, в этот день принято было наводить в домах порядок – оборотни, черти и вурдалаки панически боятся чистоты. Согласно этой примете, 27 декабря нужно умываться почаще – нельзя выходить из дома, не ополоснув лицо. В противном случае притянете к себе неудачи.

27 декабря можно понаблюдать за погодой. По народным приметам, если день выдался теплый, лето предстоит жаркое. Если же морозно и дует ветер, это к хорошему урожаю. Кроме того, считалось, что погода в феврале будет такой же, как в этот день, отмечает сайт Vsyamagik.

Ранее "Утро" писало о приметах и обычаях на Рождество.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей