Что нужно делать, чтобы отогнать нечистую силу и привлечь удачу

27 декабря на Руси считали опасным днем. По народным поверьям, нечисть проникает в мир людей и всячески пакостит. Чтобы тьма не пришла на Землю навсегда, важно соблюдать приметы – тогда нечистая сила уберется восвояси.

Так, в этот день принято было наводить в домах порядок – оборотни, черти и вурдалаки панически боятся чистоты. Согласно этой примете, 27 декабря нужно умываться почаще – нельзя выходить из дома, не ополоснув лицо. В противном случае притянете к себе неудачи.

27 декабря можно понаблюдать за погодой. По народным приметам, если день выдался теплый, лето предстоит жаркое. Если же морозно и дует ветер, это к хорошему урожаю. Кроме того, считалось, что погода в феврале будет такой же, как в этот день, отмечает сайт Vsyamagik.

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