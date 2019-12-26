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Опасная аномалия: теплая зима вызывает болезни

Опасная аномалия: теплая зима вызывает болезни
Фото: www.globallookpress.com
Глобальное потепление начало сказываться на здоровье людей

Температура воздуха в декабре 2019 году на 10-12°C превышает климатическую норму. Аномалия беспокоит не только метеорологов, но и врачей. Медики уверяют, теплая зима опасна для здоровья.

Врачи поясняют, что может обостриться гипертония, сердечно-сосудистые патологии, нарушается работа дыхательной системы. Кроме того, угнетается эмоциональное состояние людей и обостряется ОРВИ.

В аномально теплой зиме винят глобальное потепление, на которое повлияла деятельность человека. Прогноз синоптиков неутешительный – в ближайшие годы теплых декабрей будет все больше.

"Очень теплые воздушные массы поступают с юга Атлантики, Средиземного моря и Ближнего Востока в европейскую часть России", – пишет NEWS.ru со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Дарья ПЕТРОВА

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