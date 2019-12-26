Подробный гороскоп для всех знаков зодиака

Следующий год будет годом Белой Металлической Крысы, которая, согласно гороскопу для всех знаков зодиака, принесет удачу многим. Однако многие продолжают бояться високосного года-2020. О том, кому стоит опасаться, а кто может расслабиться, читайте в подробном гороскопе "Утра".

Овен

Для Овнов следующий год будет временем перемен. У представителей этого знака есть шанс сменить работу, встретить любовь всей жизни и выгодно вложить деньги. Однако расслабляться им не стоит – каждое решение нужно тщательно обдумывать, а не действовать на эмоциях.

Телец

В следующем году Тельцам предстоит сразу несколько испытаний. Преодолеть их они смогут только благодаря семье, поэтому звезды рекомендуют больше заботиться о родственниках и обратить внимания на второю половинку – возможно, отношения давно находятся под угрозой.

Близнецы

Для представителей этого знака 2020 г. станет очень важным. Им придется расстаться со старыми привычками и кардинальным образом изменить свою жизнь. Не нужно сопротивляться переменам, все они к лучшему. Гороскоп советует представителям этого знака больше общаться с окружающими и не отказываться от неожиданных предложений.

Рак

Главные заботы Раков в год Белой Металлической Крысы будут связаны с деньгами. У них есть шанс как разбогатеть, так и потерять средства. Астрологи советует тщательно проверять все сделки, отложить часть денег и, главное, больше работать. Усилия Раков в этом году обязательно заметят, а следующий год они встретят уже в новой должности.

Лев

Представителям этого знака гороскоп советует сосредоточиться на себе. Високосный год отлично подойдет для того, чтобы подлечиться, получить еще одно образование и путешествовать. Однако звезды советуют Львам не сильно отдаляться от реальности и чаще общаться с семьей.

Дева

Девы в 2020 г. будут сосредоточены на построении личной жизни. Незамужние и неженатые представители этого знака смогут найти свою вторую половинку и сыграть свадьбу, а семейны, возможно, заведут ребенка. В любом случае, главное для Дев в 2020-м – это семья и любовь, поэтому забывать о них не стоит.

Весы

В наступающем году Весам понадобятся все аналитические способности. Гороскоп советует им составить четкий план действий и следовать ему. Ждать подачек от 2020 г. не приходится, но заслуги представителей этого знака без внимания не останутся. Во второй половине года их ждет неожиданная встреча, которая способна изменить жизнь.

Скорпион

Скорпионы в наступающем году будут находиться в центре всеобщего внимания. Нужно сразу подготовиться к постоянному общению, поездкам и суматохе. Астрологи советуют по возможности наслаждаться происходящим и не брать на себя слишком много задач. В этом году представителям этого знакам важно сохранить здоровье.

Стрелец

Наступающий год для Стрельцов будет удачным. В личной жизни у них могут произойти приятные перемены, а интересные предложения по работе будут поступать не переставая. А вот с деньгами нужно быть осторожнее – не стоит брать кредитов или давать деньги в долг: это пошатнет финансовое положение.

Козерог

Козерогам в год Белой Металлической Крысы придется разбираться с множеством семейных проблем. Без них родственники, дети и вторая половинка буквально не будут справляться. Поэтому на новогодних праздниках следует как следует отдохнуть и приготовиться к трудностям. Порадовать Козерогов смогут деньги – все заработанное они могут потратить на себя.

Водолей

Перед Водолеями препятствия будут возникать одно за одним, однако главная проблема кроется в них самих. Представителям этого знака нужно как можно скорее расстаться с вредными привычками и прекратить общение с людьми, которые тянут их назад. Также Водолеям будет полезно сменить имидж, сделать небольшой ремонт в квартире и съездить в новое место.

Рыбы

В год Белой Металлической Крысы представителям этого знака повезет. Удачно будет складываться личная жизнь, а на работе ваши усилия, наконец, заметят. Однако расслабляться не стоит – в середине года могут появиться проблемы со здоровьем, поэтому обследование стоит пройти заранее. Также стоит быть аккуратнее автовладельцам.

Ранее "Утро" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. Сообщалось также, что ждет представителей разных знаков зодиака по восточному и славянскому гороскопам.