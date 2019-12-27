Пока неизвестно, оставила ли худкур "Современника" завещание

После смерти известных людей по традиции следует скандал с разделом имущества. Эта участь, пожалуй обойдет стороной наследников народной артистки СССР и худрука театра "Современник" Галины Волчек.

Как выяснилось, замков, вилл на берегу моря, яхт и несметных богатств она не накопила, зато оставила после себя интеллектуальную собственность, которая составляет не меньшую ценность, пояснил адвокат Тимур Маршани в интервью Teleprogramma.pro. К ней относятся архивные записи и мемуары.

Впрочем, претендентом на наследство, если не всплывет завещание, вероятнее всего, станет единственный сын Волчек – режиссер и продюсер Денис Евстигнеев. Он же унаследует права на исключительное имя Галины Борисовны.

Напомним, легендарная артистка умерла накануне, 26 декабря, в больнице в возрасте 86 лет. Утрата стала трагедией не только для родных и близких Волчек, но также для труппы "Современника" и многих знаменитостей, в том числе звезд шоу-бизнеса.