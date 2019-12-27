Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Наследники готовятся к разделу имущества Волчек

Наследники Волчек потирают руки
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Пока неизвестно, оставила ли худкур "Современника" завещание

После смерти известных людей по традиции следует скандал с разделом имущества. Эта участь, пожалуй обойдет стороной наследников народной артистки СССР и худрука театра "Современник" Галины Волчек. 

Как выяснилось, замков, вилл на берегу моря, яхт и несметных богатств она не накопила, зато оставила после себя интеллектуальную собственность, которая составляет не меньшую ценность, пояснил адвокат Тимур Маршани в интервью Teleprogramma.pro. К ней относятся архивные записи и мемуары.  

Впрочем, претендентом на наследство, если не всплывет завещание, вероятнее всего, станет единственный сын Волчек – режиссер и продюсер Денис Евстигнеев. Он же унаследует права на исключительное имя Галины Борисовны.

Напомним, легендарная артистка умерла накануне, 26 декабря, в больнице в возрасте 86 лет. Утрата стала трагедией не только для родных и близких Волчек, но также для труппы "Современника" и многих знаменитостей, в том числе звезд шоу-бизнеса. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Царствие Небесное Галине Волчек! Не говорю,чтобы земля была пухом( там только бренное тело),а пусть ее душа упокоится с миром! Главное- успела ли она исповедоваться и Причаститься? Люди! Думайте сейчас о своей душе! Никто не знает,что с ним произойдет через секунду-минуту.час.......Остальное-суета-сует..... Берегите друг друга! Не завидуйте! Радуйтесь жизни! Уже пора придти каждому человеку к Богу! Искренне Вам всем этого желаю! А сыну выражаю искреннее соболезнование! Но его мама пожила! Она была умничка! Это чувствовалось во всем! И добрая...... А вот моей мамы не стало в 49 лет..... Так что....Но все равно искренне ее жаль......
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей