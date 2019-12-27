Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Баланс жидкости: врачи назвали способы лечения диареи

Баланс жидкости: врачи назвали способы лечения диареи
Фото: www.pixabay.com
Медики объяснили, как избежать серьезных последствий

Симптомы пищевого отравления включают в себя тошноту, спазмы, диарею, высокую температуру и даже усталость. 

Чаще всего проблемой становятся диарея и рвота. Для того, чтобы их вылечить, необходимо восстановить баланс жидкости в организме. В частности, важно употребить такие минералы, как натрий, калий и кальций. Именно они поддерживают необходимый уровень жидкости в теле. Такой совет дают специалисты из клиники Мауо в Великобритании, передает argumentiru.com

В зависимости от того, что стало причиной и насколько тяжелы симптомы, могут быть также назначены антибиотики. Но здесь следует отметить, что они абсолютно никак не помогут, если отравление вирусное. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей