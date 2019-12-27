Медики объяснили, как избежать серьезных последствий

Симптомы пищевого отравления включают в себя тошноту, спазмы, диарею, высокую температуру и даже усталость.

Чаще всего проблемой становятся диарея и рвота. Для того, чтобы их вылечить, необходимо восстановить баланс жидкости в организме. В частности, важно употребить такие минералы, как натрий, калий и кальций. Именно они поддерживают необходимый уровень жидкости в теле. Такой совет дают специалисты из клиники Мауо в Великобритании, передает argumentiru.com.

В зависимости от того, что стало причиной и насколько тяжелы симптомы, могут быть также назначены антибиотики. Но здесь следует отметить, что они абсолютно никак не помогут, если отравление вирусное.