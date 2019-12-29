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Готовимся к Новому году: как ускорить обмен веществ

Готовимся к Новому году: как ускорить обмен веществ
Фото: www.globallookpress.com
Раскрыты простые способы привести себя в форму

Тем, кто хочет разогнать метаболизм, не стоит забывать о жидкости. Пить следует полтора литра воды в день. Кроме того, можно включить в рацион травяной чай и продукты, в которых много воды: огурцы, арбузы и т.д.

Клетчатка также способствует ускорению обмена веществ и сжиганию калорий. По словам диетологов, больше всего ее в зеленом горошке, яблоках, грушах, брокколи.

Действенный способ – употребление острых приправ. Так, чайная ложка горчицы разгонит метаболизм уже через несколько часов.

Физическая активность тоже весьма важна для поддержания формы, отмечает Food News.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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