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Тем, кто хочет разогнать метаболизм, не стоит забывать о жидкости. Пить следует полтора литра воды в день. Кроме того, можно включить в рацион травяной чай и продукты, в которых много воды: огурцы, арбузы и т.д.
Клетчатка также способствует ускорению обмена веществ и сжиганию калорий. По словам диетологов, больше всего ее в зеленом горошке, яблоках, грушах, брокколи.
Действенный способ – употребление острых приправ. Так, чайная ложка горчицы разгонит метаболизм уже через несколько часов.
Физическая активность тоже весьма важна для поддержания формы, отмечает Food News.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем