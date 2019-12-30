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Без диет: как похудеть после Нового года

Без диет: как похудеть после Нового года
Фото: www.globallookpress.com
Названа альтернатива тяжелым майонезным салатам

К Новому году многие старательно худеют, чтобы в праздничную ночь выглядеть неотразимо. Однако новогоднее застолье не обходится без тяжелых салатов с майонезом и жареных блюд, из которых зачастую состоит рацион и все последующие каникулы. Специалисты рассказали, что нужно есть, чтобы не набрать вес в эти праздничные дни. Если вы все же не сдержались и позволили себе лишнего, возьмите советы на вооружение, чтобы избавиться от наеденных килограммов.

В первую очередь, необходимо выработать привычку здорового питания. Ни в коем случае нельзя себя жестко ограничивать и сидеть на таких диетах, как огуречная, кефирная и так далее – это только увеличит вероятность срыва и последующего набора веса, рассказал врач спортивной медицины Олег Ирышкин.

Также нужно есть много свежих овощей и пить больше воды. Мясо стоит заменить рыбой, бутерброды – канапе, а майонезные салаты – листовыми с цитрусовой заправкой, сообщает Wday.ru. "Самое главное – это соблюдать баланс того, что вы едите, ведь если вы чувствуете, что ваш желудок уже наполнен, не стоит его доводить до состояния тяжести и переполненности", – сообщил Ирышкин.

Ранее специалисты рассказали о сырной диете, которая поможет избавиться от лишних килограммов почти молниеносно.

Карина СИРАЗОВА

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