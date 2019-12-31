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Деньги и любовь: чего ждать в 2020 году от затмений

Деньги и любовь: чего ждать в 2020 году от затмений
Фото: www.globallookpress.com
Подробный прогноз для всех знаков зодиака на 2020 год

Символом наступающего года станет Белая Металлическая Крыса. Она несет перемены и является очень непростым существом, к которому придется найти подход. Ничего не делать в 2020 г. не получится: Крыса требует действий.

Влияние на новый год окажут сразу шесть затмений. Первое из них случится 10 января. Лунное затмение в знаке Рака – это время, которое надо провести с семьей. Также придется решить часть конфликтов внутри себя и разобраться в своих чувствах.

Второе лунное затмение случится 5 июня. В этот период придется задуматься об образовании и принять важное решение о переезде.

21 июня случится солнечное затмение. В этот день сильные энергии запустят процессы трансформации. Главными станут вопросы самоопределения и психологии.

Следующим будет лунное затмение. Оно произойдет 5 июля. Оно принесет вдохновение, позволит решить финансовые проблемы и разбудит деловой потенциал.

Еще одно лунное затмение стоит ждать 30 ноября. В этот период начнутся интересные поездки, а в сфере общения произойдут важные изменения.

Последнее затмение в 2020 г. будет 14 декабря. Главными станут вопросы карьеры, самосовершенствования и переезда.

Любовь и отношения

Изменения в 2020 г. не обойдут стороной сферу любовных отношений и семьи. Ждать подачек от судьбы не стоит. Наоборот, Крыса советует брать инициативу в свои руки и приступить к активным действиям: ходить на свидания, делать предложение руки и сердце и заводить детей.

Крыса также не любит свободные отношения и измены. 2020 г. – период, когда можно построить крепкую семью.

Здоровье

В год Крысы стоит обратить внимание на хронические заболевания. В целом, это время подходит для проведения операций, обследований и лечения: шанс выздороветь очень высок. Забывать о здоровье не стоит – любое недомогание может обернуться серьезной болезнью.

Также Белая Металлическая Крыса любит активность, поэтому стоит бросить вредные привычки и заняться спортом.

Деньги

В сфере финансов 2020 г. будет очень нестабильным. Кому-то год сулит повышение и большой заработок, другие потеряют хорошее место и будут вынуждены экономить.

Крыса любит основательность, поэтому в следующем году стоит начать большое дело, расширять бизнес и вкладывать деньги. Все это принесет свои плоды быстро. 

Ранее "Утро" составило подробный восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. 

Фоторепортаж
Повезет не всем: гороскоп на 2020 год по знакам зодиака
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Дарья ПЕТРОВА

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