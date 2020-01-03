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Раскрыт способ быстро избавиться от жира на животе

Раскрыт способ быстро избавиться от жира на животе
Фото: www.globallookpress.com
Специальная формула позволяет худеть, не отказываясь от вкусной еды

Метод для избавления от лишних килограммов придумал ученый Михаэль Дешпегель из Гисенского университета. Он вывел специальную формулу "2 + 2 + 4", с помощью которой можно сжечь ненавистный жир на животе. Суть заключается в том, что нужно за неделю проводить сначала пару тренировок на выносливость со средней нагрузкой, затем две силовых с малой нагрузкой и четыре дня питаться правильно. В остальные три дня можно расслабиться и позволить себе любимую еду. В разумных пределах, конечно.

По словам эксперта, кардиотренировки разгонят обмен веществ, а силовые помогут расходовать больше калорий. Плюс правильная еда – и результат налицо. В исследовании ученого участвовали 150 человек, у которых уже через 12 недель ушло 5 сантиметров с талии, пишет Focus.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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