К 7 января в столицу придут морозы

На православный праздник установится настоящая зимняя погода. К Рождеству ударят морозы, обещают синоптики.

Начиная с 6 января, когда наступит сочельник, температура начнет падать. Кроме того, метеорологи прогнозируют, что в Москве и регионе выпадет снег. Ночью ожидается до 9 градусов мороза. 7 января днем будет не так холодно – от минус 4 до минус 6 градусов, пишет "Российская газета" со ссылкой на Фобос.

Судя по всему, похолодание будет недолгим – ранее синоптики сообщили, что январь 2020 года ожидается аномально теплым.