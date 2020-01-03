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На православный праздник установится настоящая зимняя погода. К Рождеству ударят морозы, обещают синоптики.
Начиная с 6 января, когда наступит сочельник, температура начнет падать. Кроме того, метеорологи прогнозируют, что в Москве и регионе выпадет снег. Ночью ожидается до 9 градусов мороза. 7 января днем будет не так холодно – от минус 4 до минус 6 градусов, пишет "Российская газета" со ссылкой на Фобос.
Судя по всему, похолодание будет недолгим – ранее синоптики сообщили, что январь 2020 года ожидается аномально теплым.
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