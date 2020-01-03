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Названы ускоряющие старение продукты

Названы ускоряющие старение продукты
Фото: www.globallookpress.com
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Продлить молодость поможет отказ от некоторых напитков и блюд

Питание существенно влияет на внешний вид и самочувствие.

Диетологи советуют ограничить употребление спиртного, если вы хотите продлить молодость организма и красивую кожу. Алкоголь убивает витамин А, от которого зависит появление новых клеток и выработка коллагена, поддерживающего упругость кожи. Однако расстраиваться не стоит. По заверениям экспертов, пара бокалов красного вина в неделю принесет только пользу.

Сладкая газировка, в которой содержится лимонная кислота, вредна для зубов. Кроме того, сахара там чересчур много, что отражается на фигуре. В жару пить лимонады вдвойне опасно – это плохо для кожи. Если мучает жажда – лучше налить стакан воды и добавить лед.

Старение ускоряют и продукты из обработанного мяса – разнообразные колбасы, сосиски, бекон. В них много соли и консервантов, а также насыщенных жиров. Употребление такой еды ведет к обезвоживанию и опять-таки портит кожу, да и в целом на состоянии организма сказывается не лучшим образом.

Неожиданно к вредным продуктам причислили и сухофрукты. Ими не стоит увлекаться из-за высокой калорийности – там много сахара и углеводов, пишет Рамблер.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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