Чтобы все заветные мечты сбылись, лучше выйти на улицу

На Руси верили, что ночь на Рождество – волшебное время, когда открывается небесный портал, способный изменить жизнь человека. В эти часы люди гадали и, конечно же, загадывали желания. "Утро" делится простыми правилами, чтобы все заветное сбылось.

Издревле считалось, что отправлять послание в небо лучше на улице, глядя на звезды. Однако можно просто открыть окно или выйти на балкон. Загадывать желание необходимо своими словами. В ночь с 6 на 7 января небесный портал открывается трижды: после того, как загорается первая звезда, в 12 и в 3 часа.

Важно поблагодарить Вселенную за все и почувствовать, что в рождественскую ночь начинается новая жизнь, представить, какой она будет. 7 января можно сходить в храм на службу и поставить свечу перед иконой Спасителя, пишет автор блога "Все к деньгам" на Яндекс.Дзене. Этот день стоит провести с семьей, не забыв позвонить родителям. Дома можно расставить свечи, которые привлекают богатство, произнеся такую фразу: "Я зажигаю эти свечи во имя добра в моем доме".