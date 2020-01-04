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Волшебная ночь: в какие часы загадывать желание на Рождество

Магия Рождества: как правильно загадать желание
Фото: www.globallookpress.com
Чтобы все заветные мечты сбылись, лучше выйти на улицу

На Руси верили, что ночь на Рождество – волшебное время, когда открывается небесный портал, способный изменить жизнь человека. В эти часы люди гадали и, конечно же, загадывали желания. "Утро" делится простыми правилами, чтобы все заветное сбылось.

Издревле считалось, что отправлять послание в небо лучше на улице, глядя на звезды. Однако можно просто открыть окно или выйти на балкон. Загадывать желание необходимо своими словами. В ночь с 6 на 7 января небесный портал открывается трижды: после того, как загорается первая звезда, в 12 и в 3 часа.

Важно поблагодарить Вселенную за все и почувствовать, что в рождественскую ночь начинается новая жизнь, представить, какой она будет. 7 января можно сходить в храм на службу и поставить свечу перед иконой Спасителя, пишет автор блога "Все к деньгам" на Яндекс.Дзене. Этот день стоит провести с семьей, не забыв позвонить родителям. Дома можно расставить свечи, которые привлекают богатство, произнеся такую фразу: "Я зажигаю эти свечи во имя добра в моем доме". 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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