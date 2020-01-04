Мужчины обычно дарят цветы прекрасным дамам, однако пригодиться они могут и для лечения деликатных проблем

Неожиданные свойства для укрепления мужской силы обнаружились у пиона. Оказалось, что красивый и ароматный цветок способствует повышению потенции. Из его корня можно сделать целебную настойку.

Его необходимо тщательно вымыть и просушить. Затем корень пиона нужно измельчить. Одну чайную ложку нарезанного растения залить стаканом кипятка, к настою добавить еще ложку свежих лепестков красной розы. Заваривать лучше в термосе пять-шесть часов.

Принимать по столовой ложке два-три раза в день минут за 15 до еды. Пить настой нужно 15 дней, затем сделать перерыв на такое же время. Лечение можно продолжать несколько месяцев. Корень пиона усилит половое влечение и поднимет потенцию, пишет автор канала Terminal в "Яндекс.Дзен".

Употреблять настойку нельзя в случае обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Отметим, что всегда лучше для начала посоветоваться с врачом, чтобы не навредить организму.

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