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Сонливость повысится: в какие часы вредно пить кофе

Сонливость повысится: в какие часы вредно пить кофе
Фото: www.globallookpress.com
Горячий напиток взбодрит с 9:30 до 11:30 часов утра

Эксперты продолжают спорить о пользе и вреде кофе. Так, специалисты Европейского управления по безопасности пищевых продуктов утверждают, что 400 мг кофеина, то есть 3-4 чашки кофе в день, безопасны для здоровья. Главное – пить в нужные часы, чтобы напиток оказал стимулирующее действие.

Нейробиологи уверяют, что пить кофе между 8 и 9 часами утра не стоит – спать захочется еще сильнее. Ведь в это время в организме сохраняется высокий уровень кортизола – гормона стресса. Из-за кофе он только растет, из-за чего человеку сложнее сосредоточиться, а организм находится в еще большем стрессе. Также стоит отказаться от этого напитка в период между 12 и 13 часами дня, между 17:30 и 18:30 вечера.

Исследователи, как пишет портал Focus.de, также отмечают, что если пить больше 5 чашек кофе в день, то увеличивается вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний. Однако риск их возникновения еще выше у тех людей, кто вообще не пьет кофе. Также этот напиток защищает от рака и болезней Паркинсона и Альцгеймера. 

Полина ИВАНОВА

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