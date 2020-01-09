От нового гриппа из Китая нет лекарства

Пик эпидемии гриппа в России придется на январь-февраль, предупредили специалисты. Особая опасность заболевания заключается в новых штаммах.

Так, например, продолжается атака коронавируса из Китая. Еще пара его мутаций – и трагедии не миновать, полагает главврача московской ГКБ №71 Александр Мясников.

"Любые такие вирусы чем опасны? У нас нет от них лекарств, вообще", – пояснил доктор, передает "Царьград".

С начала года, по данным Роспотребнадзора, который ссылается на китайские СМИ, от этой разновидности гриппа пострадали 15 человек. Всего же число заразившихся пневмонией вирусной этимологии близится к 60. Россия из-за вспышки заболевания усилила контроль на границе с КНР, уточняет "ФедералПресс".

Китайские вирусы являются самыми коварными, так как в Поднебесной человек находится в непосредственной близости с птицами и свиньями. Вирусы последних, пока они передаются среди своих, не так страшны.

А вот, когда человек начнет заражать себе подобных, тогда уже будет повод бить тревогу. К тому же бактерии постоянно мутируют.

"Угроза куда более реальная, чем атомная война или, допустим, та же онкология и сердце. Она идет, она наступает, надо просто понять. Поняв, мы должны защититься хотя бы от того, что у нас есть. От тех инфекционных заболеваний", – резюмировал Мясников.

По его словам, спастись от жуткой эпидемии помогут прививки. Для начала – от обычных штаммов гриппа. Кроме того, уверен специалист, необходимо соблюдать правила гигиены. Например, приучить себя надевать маски в период простуд.