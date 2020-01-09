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Человечеству предрекли появление Антихриста

Человечеству предрекли появление Антихриста
Илон Маск. Фото: Ding Ting/Xinhua/www.globallookpress.com
Им может стать ребенок канадской знаменитости и бизнесмена

В Интернете обсуждают смелое фото певицы Клэр Буше, где она позирует обнаженной, а на ее животе нарисован ребенок. Пользователи решили, что канадская звезда таким образом намекает на свою беременность. Отцом ребенка станет ее возлюбленный Илон Маск – американский изобретатель и бизнесмен.

Однако ребенка такой паре предрекают непростого. Пользователи в Инстаграм уверены: у знаменитостей родится Антихрист.

"Что за уродец будет, Господи Иисусе", "Беременна Антихристом", "Ребенка назовут Тарантулом?" – написали под снимком Буше.

Сама певица слухи о беременности не подтверждает и не опровергает, поклонники певицы предполагают, что "беременна" канадская певица может быть новыми песнями, которые скоро представит слушателям.

Дарья ПЕТРОВА

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