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В Интернете обсуждают смелое фото певицы Клэр Буше, где она позирует обнаженной, а на ее животе нарисован ребенок. Пользователи решили, что канадская звезда таким образом намекает на свою беременность. Отцом ребенка станет ее возлюбленный Илон Маск – американский изобретатель и бизнесмен.
Однако ребенка такой паре предрекают непростого. Пользователи в Инстаграм уверены: у знаменитостей родится Антихрист.
"Что за уродец будет, Господи Иисусе", "Беременна Антихристом", "Ребенка назовут Тарантулом?" – написали под снимком Буше.
Сама певица слухи о беременности не подтверждает и не опровергает, поклонники певицы предполагают, что "беременна" канадская певица может быть новыми песнями, которые скоро представит слушателям.
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