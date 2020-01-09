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Домочадцев день: что нужно делать 10 января

Домочадцев день: что нужно делать 10 января
Фото: pixabay.com
Это время считается удачным для загадывания желаний

В народе считалось, что этот день нужно посвятить семье. Традиционно 10 января играли свадьбы. Считалось, что новобрачные проживут дружную и долгую жизнь. В народном календаре у этой даты два названия – Рождественский мясоед, потому что начинали готовить мясные блюда, и Домочадцев день.

Десятого января можно было загадать желание. Но не поодиночке, а всей семьей. Для этого нужно было провести обряд. Люди отправлялись на красную горку, которые были у каждой деревни. Перед этим 9 января там заранее вбивали колышки. В Домочадцев день каждая семья повязывала на палку кусочек ткани и дружно загадывала желание.

По приметам 10 января нужно было обязательно впустить колядующих и дать им угощение. Это привлечет удачу и прогонит злые силы, пишет портал Vsyamagik.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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