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В народе считалось, что этот день нужно посвятить семье. Традиционно 10 января играли свадьбы. Считалось, что новобрачные проживут дружную и долгую жизнь. В народном календаре у этой даты два названия – Рождественский мясоед, потому что начинали готовить мясные блюда, и Домочадцев день.
Десятого января можно было загадать желание. Но не поодиночке, а всей семьей. Для этого нужно было провести обряд. Люди отправлялись на красную горку, которые были у каждой деревни. Перед этим 9 января там заранее вбивали колышки. В Домочадцев день каждая семья повязывала на палку кусочек ткани и дружно загадывала желание.
По приметам 10 января нужно было обязательно впустить колядующих и дать им угощение. Это привлечет удачу и прогонит злые силы, пишет портал Vsyamagik.
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