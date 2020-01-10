Можно не откладывать до лета купание в море

В России январь – самый холодный месяц года, и именно в это время можно с выгодой погреться на теплом солнышке. Цены на отдых во второй половине месяца опускаются, в среднем, на 30% по сравнению с новогодними праздниками.

К примеру, тур в трехзвездочный отель на двоих на десять дней в Гоа (Индия) с 29 января обойдется в 48 тыс. рублей. Дополнительный визовый сбор составит €40 с туриста, стоимость самой визы – €55.

Еще одно популярное направление зимнего отдыха – Объединенные Арабские Эмираты. Температура воды и воздуха там в это время очень комфортная – около +20°C. Самая дешевая десятидневная путевка на двух человек в ОАЭ стоит от 69 тыс. рублей. За эти деньги можно будет жить в трехзвездочном отеле.

По сравнению с новогодними каникулами подешевели туры и в Таиланд. Представитель крупного туроператора Дмитрий Малютин рассказал РИА "Новости", что цены на отдых на популярных тайских курортах упали на 25%. В Паттайю в трехзвездочный отель пара туристов может улететь на десять дней за 81 тыс. руб., а в Пхукет – от 104 тыс. руб. (вылет 17 января). В этой стране будет теплее, чем в ОАЭ: температура воздуха в конце первого месяца года – около +30°.

Январские туры в Шри-Ланку на двоих из Москвы стоят от 83 тыс. рублей. За эту цену туроператоры предлагают отдых в трехзвездочном отеле на десять дней. Вьетнам и Куба обойдутся дороже: два путешественника должны будут выложить за десятидневный отдых в 110 тыс. и 144 тыс. руб. соответственно.

А перелет и десять ночей в отеле "три звезды" в Доминикане стоит на двоих 241 тыс. рублей. Зато можно будет вволю насладиться великолепными пляжами, изумительным дайвингом и роскошной тропической природой.