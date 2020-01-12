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В День святой Мелании или Щедрый вечер, который по старому календарю приходился на 31 декабря, на Руси непременно угощали гостей чем-то вкусным, например, пирогами или блинами. Утром люди посещали храм, а в полночь выходили на улицы стряхивать снег с деревьев, чтобы урожай фруктов был хорошим.
Утром в Щедрый день девушки варили кашу, если в емкости ее получалось много, то год ожидался удачным, а если меньше половины – тяжелым. Также, как пишет портал Rsute, важно красиво одеться, наряд должен быть ярким или светлым.
Если на небе ночью с 13 на 14 января будет много звезд, то это к хорошему урожаю ягод. Если же вечером пойдет снег, то год будет плодородным, появится иней на деревьях – зерна и меда будет много. Теплый день означает дождливое лето. Сны этой ночью исполнятся. Также не стоит считать мелкие деньги, чтобы не плакать в течение года.
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