Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января 2019 года

Старый Новый год – волшебное время, когда все желания обретают силу. Однако именно в этот день, 14 января, повезет не всем. От каких знаков зодиака удача отвернется, читайте в гороскопе "Утра".

Овны

Овнам 14 января следует направить всю энергию в профессиональное русло, ведь именно сегодня у них появится шанс проявить себя на работе, пишет SM-news.ru. Руководство оценит решительных и инициативных представителей знака зодиака. Удача на их стороне.

Тельцы



Тельцы могут выдохнуть. С этого дня все у них пойдет как по маслу. Благоприятный период, который начнется у тельцов в старый Новый год, обеспечит им гармонию и внутреннее спокойствие. на долгое время.

Близнецы

В здоровом теле – здоровый дух, напоминает гороскоп близнецам. Сегодня им следует следить за самочувствием. К сожалению, избежать переутомления и стресса вряд ли получится.

Раки

Романтическим знакомством может ознаменоваться 14 января для раков. Не исключены в этот день и приятные сюрпризы. Представителям знака будут по плечу любые проблемы частного характера. Например, сегодня будет легко наладить личную жизнь.

Львы

А вот львам Фортуна улыбнется на финансовом Олимпе. Наступает прекрасное время для решения материальных вопросов. Звезды советуют прислушиваться к своей интуиции. Она не подведет. И даже подскажет выход из критической ситуации, если такая возникла на пути львов.

Девы

Девам гороскоп советует не откладывать на завтра старт проекта или любого другого начинания. Сегодня для этого самый подходящий момент. Также можно добиться серьезного укрепления своих позиций в обществе.



Весы

Весам звезды сулят неурядицы в профессиональной сфере. Может создастся ощущение, что коллеги представителей знака разговаривают на другом языке, а руководство и вовсе против них. Конфликтов удастся избежать, если весы продемонстрируют трудолюбие и не будут отступать от установленных правил.

Скорпионы

Скорпионы также не стоит не лезть на рожон. Лучше проявлять сдержанность во всех вопросах. Сегодня собеседник скорпионов даже шутку может принять за едкую остроту.



Стрельцы

У Стрельцов сегодня будет легкий и безмятежный день. Самое время уладить отношения с близкими и доказать свою значимость начальству.



Козероги

В домашние хлопоты с головой окунутся Козероги. Их сегодня будет тянуть на откровения. Близкие представителей знака зодиака понимают их с полуслова, так что семейная идиллия обеспечена.

Водолеи

Водолеям необходимо быть на чеку и слушать собственное сердце. Сегодня их могут подстерегать коварные обманщики в лице старых знакомых.

Рыбы

Для рыб 14 января наступит звездный час. К ним будет приковано все внимание окружающих. Если не упустить шанс, то сегодня без особого труда можно добиться желаемого.

