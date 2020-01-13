Полезная смесь не имеет побочных эффектов и доступна любому

Сильная половина человечества все чаще страдает от половой слабости. Однако специалисты утверждают, что усилить сексуальные способности можно, не обращаясь к дорогим лекарствам.

Ложка меда, смешанная с чесноком и базиликом, поможет избавиться от половой слабости, сообщают индийские врачи. Это средство можно смело назвать натуральной виагрой – оно действует быстро и не имеет побочных эффектов, отмечает портал "Актуальные новости". Эксперты подчеркивают, что принимать смесь нужно раз в день на голодный желудок.

Мед и специи улучшают работу органов мочеполовой системы, оживляют циркуляцию крови, улучшают работу сердечной мышцы и очищают организм от вредных веществ.

При этом медики напоминают, что в случае возникновения серьезных проблем со здоровьем, нужно обратиться к специалистам. Ранее "Утро" поделилось рецептом чая, который снимает похмелье и улучшает потенцию после 50 лет.